Regalare la guida di una Ferrari: ecco come fare

I regali cosiddetti “esperienziali”, quelli che consentono di vivere delle esperienze piacevoli, accattivanti, che non capita certo di vivere tutti i giorni, sono sempre più diffusi e riscuotono in genere dei livelli di gradimento più alti rispetto ai doni materiali.

Si possono regalare esperienze di ogni tipo, dal soggiorno esclusivo al viaggio, dalla cena al ristorante alla degustazione tematica, ma una delle più particolari è sicuramente la guida di una Ferrari.

La Ferrari è un’auto che non ha certo bisogno di presentazioni, essendo un’icona a livello internazionale, essendo l’auto di lusso per eccellenza, di conseguenza mettersi alla guida di un simile “bolide” è un qualcosa che alletta chiunque, anche chi non ha una particolare passione per il mondo dei motori.

Ma se si vuole regalare la guida di una Ferrari, come bisogna muoversi? Come si può scoprire quando l’auto sarà disponibile e presso quali circuiti? Facciamo il punto.

Come acquistare un regalo come questo?

Vi sono delle società specializzate in questo tipo di servizi, di conseguenza se si vuol regalare quest’esperienza è necessario far riferimento ai relativi siti Internet ufficiali: uno dei più noti in Italia è senz’altro We Can Race.

In un sito come questo si possono consultare tutte le informazioni del caso, a cominciare dai circuiti presso cui si tengono i vari eventi: We Can Race copre in maniera capillare tutto il territorio italiano, da Nord a Sud senza escludere le Isole, di conseguenza non è difficile individuare un circuito vicino alla propria città.

Per ogni circuito, inoltre, sono indicate le date in cui l’evento avrà luogo: in corrispondenza delle medesime, dunque, si potrà vivere l’esperienza di guida.

È interessante sottolineare che l’acquisto di una guida non deve necessariamente concretizzarsi in una determinata data: chi riceve questo dono, infatti, può vivere l’esperienza in maniera flessibile in un lasso temporale piuttosto lungo, che per l’azienda in questione, ad esempio, risulta essere di ben 3 anni.

I requisiti per poter vivere l’esperienza

Vivere un’esperienza come questa è molto accattivante, senza dubbio, ma sono necessari dei particolari requisiti per mettersi alla guida di una Ferrari? La risposta è no: essere in possesso di una semplice patente B è sufficiente.

Chiaramente, questo non significa che chi guida il “bolide” sia mandato allo sbaraglio, al contrario le società che offrono questi servizi sono molto rigorose per quel che riguarda la sicurezza.

È fondamentale, da questo punto di vista, la presenza a bordo di un istruttore qualificato, senza trascurare il fatto che si viaggia coperti da ogni tipo di polizza assicurativa.

La presentazione materiale del regalo

Dal momento che si sta parlando comunque di un regalo, sebbene di tipo esperienziale, non può che essere positivo il fatto che esso venga presentato in maniera piacevole ed accattivante dal punto di vista materiale.

Per quel che riguarda appunto il giro di pista in Ferrari , We Can Race ha previsto dei graziosi cofanetti che contengono pass, gadget e altri elementi materiali, e ad ognuno di essi corrisponde un determinato “pacchetto”.

È questo, dunque, ciò che è utile sapere circa la possibilità di regalare la guida di una Ferrari; non solo un regalo come questo è destinato a rivelarsi assai gradito ed originale, ma ne si può fruire in maniera assolutamente flessibile e questo, per un dono, è un aspetto di indiscussa importanza.