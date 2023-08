Questa sera a Montemiletto nuova tappa irpina per l’International Street Food

Il conto alla rovescia è finito: parte questa sera “Montemiletto Food & Music” a cura del Comitato Festa San Gaetano con il patrocinio del Comune di Montemiletto.

In piazza IV Novembre arrivano i “food truck” dell’International Street Food che per tre giorni, 2, 3 e 4 agosto, faranno degustare specialità di tutta l’Italia e del mondo. Circa 30 stand con eccellente cibo preparato al momento per un’esplosione di odori e sapori inebriante, accoglieranno i visitatori.

Accanto ai migliori Street Food internazionali, la birra artigianale di micro-birrifici d’Italia e dal mondo, dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale, tutto con la collaborazione dell’AIRS, Associazione Italiana Ristoratori di Strada.

Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, dando il giusto valore alle realtà gastronomiche regionali, che sta facendo tappa nelle più grandi città d’Italia e che oggi approda a Montemiletto per una nuova data irpina.

Accanto alle prelibatezze cucinate da chef su strada con apertura degli stand in piazza IV Novembre nelle tre serate a partire dalle ore 18, l’ottima musica con tre diversi concerti.

Questa sera, 2 agosto, alle 21,30 il coinvolgente pop/folk de “I Malamente”, tra ritmi tradizionali del Sud.

Domani sera, 3 agosto, sempre alle 21,30, ancora pop/folk che parla di radici e di terra del Sud con i “Molotov d’Irpinia”.

E venerdì 4 agosto, stesso orario, 21,30, lo Show anni 90 “Nostalgia 90”, un coinvolgente spettacolo per ballare a cantare su brani e ritmi che uniscono diverse generazioni.

Dunque a Montemiletto da questa sera tre imperdibili serate all’insegna del divertimento e del buon cibo.

E poi, domenica 6 agosto, la chiusura dei festeggiamenti per San Gaetano con il grande concerto dell’attesissima Giusy Ferreri sempre in piazza IV Novembre.