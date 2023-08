Incidente tra moto e auto, centauro finisce in ospedale

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni alle ore 19 di oggi primo luglio, è intervenuta sulla SS 400, nel territorio del comune di Lioni, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un’autovettura ed una Moto.

Nel violento impatto il ragazzo di 29 anni originario di Lioni è rimasto ferito ed è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale di Sant’Angelo Dei Lombardi per essere sottoposto a cure mediche. A bordo dell’auto due coniugi, i quali non subivano grosse conseguenze, i veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Sul posto i Carabinieri di Morra De Sanctis per i rilievi di propria competenza.