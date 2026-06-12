“Refugee Week Italia”, il festival interculturale ad Avellino e Benevento

Dal 15 al 21 giugno, per la prima volta, nelle province di Benevento e Avellino arriva la Refugee Week, festival interculturale diffuso che celebra il contributo, la creatività e la resilienza delle persone rifugiate e in cerca d’asilo. Sarà anche un’occasione preziosa per mobilitare e sensibilizzare la cittadinanza, ribadendo la dignità di tutte le istanze migratorie e per posizionarsi nettamente e chiaramente a fianco delle comunità migranti e rifugiate nella rivendicazione del diritto all’autodeterminazione e alla libertà di movimento, gravemente compromessi dalle politiche migratorie nazionali ed europee passate ed attuali.



Se da un lato tali politiche si configurano come dispositivi mortiferi di esclusione e di violenza istituzionali volti a controllare corpi e vite delle persone in movimento, dall’altro lato attiviste, operatrici degli sportelli legali e sociali e cittadine che attraversano le realtà promotrici, riaffermano la necessità di costruire alternative capaci di moltiplicare gli spazi di comunità e di relazione.

La Refugee Week sarà quindi un altro modo per denunciare la gestione repressiva, securitaria e razzista dei fenomeni migratori in Italia ed altrove e per diffondere e promuovere narrazioni generative sulle migrazioni nei nostri territori.

L’edizione 2026 è dedicata al tema del coraggio e a Benevento e Avellino sarà organizzata una settimana di dialoghi, incontri culturali, racconti, concerti che partiranno dall’esperienza del progetto DiMMi – Diari Multimediali Migranti con cui molte delle iniziative sono state co-progettate.

Ormai giunto all’undicesima edizione sotto la guida dell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, il progetto DiMMi intende accrescere nuove consapevolezze sull’attuale realtà migratoria come parte integrante del tessuto sociale e culturale italiano. Attraverso un concorso nazionale indetto annualmente per la raccolta di narrazioni autobiografiche di persone migranti e diverse iniziative educative che investono gli spazi cittadini, il progetto costruisce un discorso pubblico sulla migrazione, capace di potenziare le voci delle soggettività migranti, rimettendole al centro. Questo cambio di paradigma è anche uno strumento culturale per prevenire e contrastare le discriminazioni, la violenza e la xenofobia dilaganti all’interno del dibattito pubblico sullo stesso tema.

Tutti gli eventi della Refugee Week saranno gratuiti.

A cura di: Arci Abasoiré, Arci Avellino Aps, Associazione senegalesi di Avellino, Auna Aps, Avionica Aps, Cooperativa sociale Intra Onlus, Dimbaya Aps, DiMMi – Diari Multimediali Migranti, Fatt Capac, Fortapasc Aps, Gambiani di Avellino Aps, Gramigna Aps, Kinetta Spazio Labus, Mario Puzio Film Festival, Sportello migrazioni “How far na?” Arci Benevento.

Calendario degli eventi

Lunedì 15 giugno – Ore 17:30 | Pomeriggio di bocce antirazziste

Bascas bocciofilia sociale, Via S. Stefano 4, San Giorgio del Sannio (BN)

Pomeriggio antirazzista di bocce e giochi alla bocciofila sociale di San Giorgio del Sannio.



A cura di Auna Aps

Mercoledì 17 giugno – Ore 20:30 | Schermi di frontiera. Storie di fuga e resistenza

Campo dei Monaci, Via San Francesco, San Giorgio del Sannio (BN)

Proiezione cortometraggio Migrants di Hugo Caby (2020, Francia 8’) e film Dreamers di Joy Gharoro-Akpojotor (2025, regno Unito 78’).



A cura di Mario Puzo film festival

Giovedì 18 giugno – Ore 18:30 | Il Cpr di Castel Volturno non s’ha da fare!

Biblioteca comunale Tommaso Rossi, Via Vecchia Cardilli 41, San Giorgio del Sannio (BN)



Cosa sono i CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio)? Come funzionano e in che modo contrastarli? Un approfondimento. A seguire assemblea pubblica contro l’apertura di un CPR a Castel Volturno.



A cura di Auna Aps

Venerdì 19 giugno – Ore 20:00 | Refugee week: a world not ours (‘93)

Kinetta spazio Labus, Piazza Orsini 1, Benevento

Proiezione del film A world not ours e dialogo con Paule Roberta Yao sul progetto DiMMi – Diari Multimediali Migranti.

A cura di Associazione Kinetta Spazio Labus e DiMMi – Diari Multimediali Migranti.

Sabato 20 giugno – Dalle 9.30 alle 20:30 | ‘’How Far Na?”– Giornata internazionale delle persone rifugiate.

Parco Santo Spirito, Avellino

Dialogo con Paule Roberta Yao sul testo “Nuovi desaparecidos del Mediterraneo. Una lettura interdisciplinare’’. Torneo di calcio popolare antirazzista, pranzo di comunità, attività per bambin3, esposizioni fotografiche e momenti musicali.

A cura di Cooperativa sociale Intra Onlus, ARCI Avellino APS, Dimbaya APS, Gambiani di Avellino APS, Associazione Senegalesi di Avellino, Avionica APS, Fortapàsc APS, DiMMi – Diari Multimediali Migranti.

Domenica 21 giugno – ore 17:30 | Nuovi desaparecidos nel mediterraneo. Una lettura interdisciplinare’’ e dialogo con Paule Roberta Yao

Kindergarten, Via Manfredi di Svevia 22-23-24, Benevento

Presentazione del volume “Nuovi desaparecidos del Mediterraneo. Una lettura interdisciplinare’’ e incontro con Paule Roberta Yao. Pomeriggio di laboratori per bambin3 e adult3 e cena sociale.

A cura di Auna aps, Sportello Migrazioni “How far na?” ARCI Benevento, Gramigna Aps, Associazione Dimbaya, Arci Abasoiré, Fatt capac, DiMMi – Diari Multimediali Migranti.