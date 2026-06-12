Polizia Stradale: arrestati due uomini sull’A16 con 25 kg di hashish

Nell’ambito dell’attività di vigilanza autostradale, personale della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di due persone trovate in possesso di 25 Kg. di hashish.
Nella mattinata del 06 Giugno scorso, presso un’area di servizio della autostradaA16 Napoli-Canosa, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Grottaminarda, procedeva a l controllo di un’autovettura.
Un’accurata verifica del veicolo effettuata dagli operatori, consentiva di rinvenire, all’interno di un vano del mezzo, numerosi panetti della sostanza stupefacente per un peso complessivo di 25 kg di hashish.
Quindi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Benevento, le due persone venivano tratte in arresto ed infine condotte presso la Casa circondariale di Benevento.
E’ doveroso tuttavia rappresentare che gli indiziati sono da ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento della colpevolezza con sentenza irrevocabile di condanna, all’esito del relativo procedimento penale con le garanzie di legge previste.