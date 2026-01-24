Referendum, si mobilitano i Comitati per il Si’, Hallisey: una riforma radicale e liberale

AVELLINO- “Una giustizia giusta, che non si risolverà in tutti i suoi problemi con questa riforma ma farà un grande passo avanti. Per avere carriere separate e una magistratura che non e’ schierata nelle correnti politiche della stessa magistratura”. Lo ha ricordato Matteo Hallissey, presidente nazionale di +Europa e Radicali Italiani, che questa mattina ha chiuso la conferenza di presentazione del Coordinamento dei Comitati per il Si, organizzato al Circolo della Stampa con la partecipazione di Alfonso Maria Gallo per il Comitato “Sì separa”, Salvatore Pastore, Segretario Provinciale del Partito Liberaldemocratico per il Comitato “Giustizia sì”, Amerigo Festa, Presidente Provinciale di Tempi Nuovi – Popolari Uniti e Giuseppe Vetrano per il Comitato “Giuliano Vassalli”. “Questa e’ una riforma che non e’ del governo Meloni, non voluta da Berlusconi ma una riforma Radicale Italiana, liberale, per chiunque crede davvero in una giustizia giusta nel nostro Paese. Per cui e’ fondamentale sostenerla e combattere anche le fake news del fronte del No, che hanno fatto cartelli in tutta Italia, raccontando che se questa riforma passa, allora la magistratura sarà sotto il potere dell’ esecutivo. Non e’ cosi. Semplicemente la giustizia sarà più libera”. Per ” un boomerang e’ dare questa riforma tutta in mano al centrodestra e stare aprioristicamente per il no. Noi siamo stati sempre per non lasciare questa battaglia al governo Meloni ma sostenerla e ribadire che anche nel centrosinistra c’è spazio per chi crede nella giustizia giusta e nella separazione delle carriere”.