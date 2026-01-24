Radici e Futuro: domani a Lauro l’incontro precongressuale verso il Congresso del Partito Democratico.

Domani, domenica 25 gennaio, alle ore 10:00, presso la nuova sede del Partito Democratico di Lauro, in via Nuova – frazione Fontenovella, si terrà l’incontro precongressuale promosso dalla lista “Radici e Futuro”, nell’ambito del percorso verso il Congresso del Partito Democratico.

L’iniziativa, dal titolo “Assemblea pubblica verso il Congresso”, è aperta ad amministratori, dirigenti, iscritte, iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico e vuole rappresentare un momento di confronto politico e di partecipazione democratica sui temi del futuro del partito e del territorio. All’incontro parteciperà Pellegrino Palmieri, candidato segretario, che illustrerà le ragioni e gli obiettivi della proposta politica di Radici e Futuro, fondata sull’esigenza di rilanciare il ruolo del Partito Democratico come forza utile, radicata nelle comunità e capace di guardare con concretezza alle sfide sociali, economiche e istituzionali che attraversano l’Irpinia e il Paese. L’assemblea si inserisce in un percorso di ascolto e confronto che Radici e Futuro intende portare avanti nei territori, con l’obiettivo di restituire centralità alla partecipazione, al dibattito politico e alla costruzione collettiva delle scelte.

Radici e Futuro invita tutte e tutti a partecipare.