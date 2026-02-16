Referendum, sabato il Comitato per il No a Montoro con i parlamentari Mari e Gaudiano

MONTORO- Referendum costituzionale sulla Giustizia: incontro pubblico a Montoro

Si terrà sabato 21 febbraio alle ore 18:00, presso la Casa Comunale di Montoro – Aula “Antonio Salerno”, un incontro pubblico dedicato al tema del Referendum costituzionale sulla Giustizia. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e approfondimento aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di analizzare i contenuti della riforma e le ragioni del voto, con particolare attenzione alle posizioni a sostegno del “NO”.Interverranno: Romolo Clemente, avvocato; Franco Petraglia, Cittadini per il NO; Prof. Giuseppe Foscari, Università di Salerno; Gerardo Capodilupo, Presidente PD Provincia di Avellino; Franco Mari, Deputato AVS; Felicia Gaudiano, Senatore M5S, Commissione Affari costituzionali. A moderare l’incontro Fabio Galetta.L’evento è promosso da esponenti e rappresentanti delle forze politiche M5S, AVS e PD e si inserisce nel dibattito pubblico sul futuro della giustizia e dell’assetto costituzionale del Paese.