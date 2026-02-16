Maltrattamenti all’ex moglie, assolto dalle accuse quarantenne di Monteforte

AVELLINO- Assolto perché il fatto non sussiste dall’ accusa di maltrattamenti e lesioni ai danni della ex moglie, da cui si era separato nel 2022 e che lo aveva precedentemente denunciato per lo stesso reato. Questa la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Avellino nei confronti di un quarantenne di Monteforte Irpino, per cui era stata invocata in aula una condanna a tre anni di reclusione da parte della Procura. L’imputato, difeso dall’avvocato Enrico Matarazzo, era stato anche sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa con braccialetto elettronico. Una delle accuse principali, che qualificava la contestazione di maltrattamenti era legata alla mole di telefonate che lo stesso imputato avrebbe rivolto alla sua ex moglie per chiederle incontri e perché non avrebbe mai accettato la separazione. Una circostanza che in aula la difesa ha inveve smentito, ricostruendo come invece si trattasse di contatti finalizzati ad avere notizie sulle figlie e non avevano portata molesta nei cpnfronti della ex moglie. Si attende ora il deposito delle motivazioni della sentenza.