Referendum, in Tribunale un confronto sulle ragioni del “Si'” e del “No”

AVELLINO- Le ragioni del Si’ e quelle del No messe a confronto dall’ Ordine degli avvocati di Avellino, che in vista del Referendum del 22 e 23 marzo ha organizzato per oggi alle ore 15:30, nell’Aula Magna “Rosario Livatino” un confronto dedicato alle ragioni del “Sì” e del “No” riguardo alla riformacostituzionale.

I saluti istituzionali affidati a:Fabio Benigni (Presidente Coa Avellino); Raffaele Tecce (Consigliere Coa e responsabile della scuola forense). A partecipare al confronto illustri esponenti del mondo accademico e della magistratura, suddivisi per approfondire i due orientamenti di voto:

Perché SÌ. Sosterranno le ragioni del favore alla riforma:Giacomo Rocchi: presidente della i sezione penale della Corte di Cassazione, Giulio Prosperetti: vice presidente emerito della Corte Costituzionale; Francesco Perone: rappresentante del foro di Avellino.

Perché NO, Esprimeranno le criticità e le motivazioni contrarie:Bruno Spagna Musso: già magistrato della Corte di Cassazione; Marcello De Chiara: consigliere della Corte d’Appello di Napoli, Giorgio Fontana: rappresentante del foro di Avellino. A moderare ci saranno tre firme del giornalismo:Gianni Colucci: direttore de Il Mattino di Avellino, Norberto Vitale: giornalista Ansa, Flavio Coppola: giornalista di IrpiniaTv.