Referendum, Petrillo: un Si per avere giudici più liberi e Giustizia meno politicizzata

AVELLINO- “Un passo indispensabile perché il Paese possa definirsi liberale e democratico”. E’ per questo motivo che il penalista Luigi Petrillo lancia un ultimo appello al voto per il Si’. Il componente del Direttivo della Camera Penale Irpina ha evidenziato come “Il 22 ed il 23 marzo votare SI vuol dire avere giudici più liberi dai condizionamenti di chi accusa e, dunque, più giusti ed imparziali; una magistratura meno inquinata dalle correnti e più responsabile delle proprie azioni; una giustizia più equilibrata e meno politicizzata”. Al contrario, invece: “Votare no significa mantenere intatto un sistema che produce ogni anno troppi errori giudiziari, di cui nessuno è chiamato a dare conto. Il Paese deve compiere questo passo indispensabile per potersi compiutamente definire liberale e democratico”.