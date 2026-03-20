Gubitosa: la strada per risolvere i problemi della Giustizia non passa da questa riforma

POTENZA- “I cittadini che scelgono di votare Sì lo fanno in buona fede. Se si chiede loro il perché, rispondono con motivazioni comprensibili: non vogliono più vedere errori giudiziari o pubblici ministeri che, con dolo, rovinano la vita delle persone indagando o mettendo agli arresti innocenti. E su questo siamo pienamente d’accordo.Non sono qui a minimizzare dicendo che si tratta di una percentuale irrilevante: anche un solo caso è gravissimo e inaccettabile. Ma proprio a quei cittadini bisogna dire la verità: così come è scritta, questa riforma non affronta affatto quel problema. È una riforma che non risolve le criticità che il Governo e Giorgia Meloni dichiarano di voler superare”. E’ quello che ha voluto mettere in evidenza, chiudendo la campagna referendaria a Potenza, il vicepresidente del Movimento Cinque Stelle Michele Gubitosa, stigmatizzando anche una delle “falsita’” ascoltate in queste settimane di campagna dal fronte del Si’: “Questa riforma della giustizia non risolve i problemi del sistema, ma ha un solo obiettivo: punire la magistratura e sottoporla al controllo della politica.Quando si sostiene che con la separazione delle carriere tra PM e giudici si eviterebbero accordi per danneggiare le persone- ha spiegato il vicepresidente del Movimento Cinque Stelle- si dice qualcosa di falso. Comportamenti del genere sono già oggi contrari alla legge: chi li pone in essere commette un reato. E allora perché, domani, con la separazione delle carriere, dovrebbero semplicemente smettere? Diventerebbero improvvisamente corretti? La verità è che la strada per risolvere i problemi della giustizia in Italia non passa da questa riforma.” E ha concluso: “E allora ai cittadini voglio dire: lasciamo stare il colore politico. Chiediamoci se questo è davvero il disegno che vogliamo, se il primato della politica sulla giustizia è la risposta che attendiamo, o se non si tratti piuttosto di un disegno politico ben preciso travestito da intervento tecnico. Se non è questa la risposta che aspettavate, allora votiamo tutti No: un No forte, consapevole e deciso.”