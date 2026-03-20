PalaDelMauro, Agostino Penna ospite speciale dell’Unicusano Avellino Basket

In occasione della gara casalinga di domani sera alle 20:30, l’Unicusano Avellino Basket accoglierà al PalaDelMauro la partecipazione straordinaria di Agostino Penna, artista, musicista e performer di riconosciuta esperienza. Penna aprirà ufficialmente l’evento accogliendo il pubblico con una performance live prima della palla a due, contribuendo a creare fin da subito un’atmosfera intensa e coinvolgente. Nel corso della partita, l’artista tornerà più volte sul parquet con interventi musicali pensati per accompagnare i momenti chiave della gara e rafforzare il legame tra squadra e tifosi.

Musicista, cantante e showman, Agostino Penna è una presenza consolidata tra televisione, teatro e radio. Vincitore di Tale e Quale Show, ha collaborato con artisti internazionali del calibro di Quincy Jones, Elton John e Lionel Richie, oltre ad aver preso parte, già nei primi anni della sua carriera, a importanti eventi di respiro globale. Oggi è anche la voce del programma radiofonico “Chiamami Radio 2”, in onda ogni sera su Rai Radio 2.

La sua partecipazione si inserisce nel percorso che il club biancoverde sta portando avanti, per rendere ogni gara un momento sempre più coinvolgente, capace di andare oltre il campo e trasformarsi in un’occasione di aggregazione e intrattenimento per tutta la comunità. L’iniziativa conferma la volontà dell’Unicusano Avellino Basket di costruire un’esperienza completa per il proprio pubblico, in cui sport e spettacolo si incontrano per dare vita a un evento unico.