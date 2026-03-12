Referendum, “Perchè diciamo no”: venerdì incontro a Sant’Angelo a Scala

L’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia organizza per venerdì 13 marzo alle 18,00 una tavola rotonda per approfondire il referendum sulla riforma della giustizia presso la sede comunale di Sant’Angelo a Scala.

Partecipano all’incontro il sindaco Carmine De Fazio, l’assessore alle politiche sociali e culturali Annalisa Zaccaria, l’avvocato Michela Matarazzo e il giudice Fabrizio Ciccone dell’Associazione Nazionale magistrale sede di Avellino, coordinati e moderati da Massimo Zaccaria.

“L’incontro fortemente voluto dall’Associazione insieme per Avellino e l’Irpinia si terrà presso la sede comunale ad evidenziare l’importanza che hanno le periferie e i territori, tenuto conto che tanti eventi sulla questione referendaria si sono svolti nella città di Avellino o nei comuni limitrofi, mentre i comuni della fascia Partenio fino ad oggi erano stati dimenticati – spiega Pasquale Luca Nacca – Si tratta di un’occasione importante per approfondire le ragioni del No a questa riforma costituzionale: offrire l’opportunità di esercitare un voto cosciente, consapevole, informato e nel merito della questione. Un’occasione per resistere all’assalto capestro alla nostra Costituzione”.