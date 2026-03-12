Armi modificate e nascoste nei boschi: cinque arresti all’alba in Alta Irpinia

LIONI- Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa nei confronti di 5 indagati (4 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), ritenuti gravemente indiziati – allo stato delle indagini – dei reati di porto e detenzione illegale di armi e munizionamento nonché ricettazione. Il provvedimento restrittivo, disposto nei confronti di un 20enne e un 28enne di Lioni, un 34enne, di Villamaina, un 33enne di Paternopoli e un 22enne di Gesualdo, è stato adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica di Avellino, ,che ha coordinato le attività investigative condotte dai Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Le indagini sono scaturite a seguito del rinvenimento di un fucile, oggetto di furto, accuratamente occultato in un luogo isolato. L’arma rinvenuta era stata oggetto di modifiche in quanto presentava le canne “mozzate”, cosi da facilitarne sia il porto che l’occultamento ma soprattutto per aumentarne l’offensività. Nel corso delle successive attività d’indagine, i militari dell’Arma hanno individuato e sottoposto a sequestro diverso materiale illegalmente detenuto, tra cui altri due fucili oggetto di furto, una pistola sprovvista di matricola, numerose cartucce di vario calibro ulteriori componenti riconducibili ad armi da fuoco. Gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito di ricostruire il contesto criminale con l’individuazione dei luoghi in cui le armi erano occultate ed i contestuali presunti responsabili detentori delle stesse. L’applicazione delle misure cautelari è stata ritenuta necessaria in considerazione del concreto pericolo che gli indagati potessero commettere gravi delitti.