Omicidio Bembo, confermata la condanna per Iannuzzi: 14 anni agli Sciarrillo

NAPOLI- Confermata la condanna a sedici anni e otto mesi per Niko Iannuzzi e ridotta a quattordici anni per Daniele e Luca Maria Sciarillo. I giudici di Appello hanno da pochi minuti letto il dispositivo nei confronti dei tre imputati del processo Bembo. Disposta anche la trasmissione degli atti alla Procura per rissa aggravata nei confronti dei tre imputati e degli amici di Roberto Bembo. Poco dopo le ore 12, dopo una lunga camera di consiglio, il trillo in aula annuncia che i magistrati daranno a breve lettura del dispositivo della sentenza di secondo grado per i tre imputati dell’omicidio di Roberto Bembo. Nell’aula 320 del Tribunale di Napoli i giudici della IV Sezione della Corte di Assise di Appello Penale hanno letto il dispositivo. In aula erano presenti familiari della vittima e dei tre imputati. La motivazione sarà depositata entro novanta giorni..