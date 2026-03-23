Referendum, L’ex Procuratore Cantelmo: la società civile ha saputo reagire

AVELLINO- “Grande soddisfazione per il fallimento di una riforma che non avrebbe contribuito in alcun modo al miglioramento del servizio giustizia, ma, soprattutto, grande soddisfazione per la reazione della società civile che ha saputo difendere la Costituzione da improvvidi tentativi di pericolosi cambiamenti”. E’ cosi’ che l’ex Procuratore della Repubblica di Avellino Rosario Cantelmo ha commentato l’esito del Referendum Costituzionale per l’ordinamento giudiziario e l’istituzione dell’Alta Corte di Giustizia. Il magistrato in quiescenza dal 2020 ha inaugurato ad Avellino la campagna referendaria del No con una iniziativa organizzata dal Comitato dell’Anm al Circolo della Stampa insieme all’ex presidente del Tribunale di Avellino Vincenzo Beatrice.