Referendum, la soddisfazione dell’Anm di Avellino: grazie a tutti i cittadini

AVELLINO- “La sottosezione di Avellino dell’associazione nazionale esprime la più vivasoddisfazione per la vittoria del no al referendum costituzionale e ringrazia tutti i cittadini che hanno con il loro voto bocciato la riforma Nordio”.

Cosi’ in una nota il Presidente della Sottosezione dell’Associazione Nazionale Magistrati di Avellino Monica d’Agostino e il Segretario Fabrizio Ciccone. “La netta vittoria del no non è un semplice risultato elettorale ma è la dimostrazione di un paese che ha deciso di farsi ascoltare e- scrivono i rappresentanti dell’Anm- attraverso una mobilitazione diffusa, ha dimostrato che la democrazia non si esaurisce nelle istituzioni rappresentative, ma rappresenta un corpo vivo che si stratifica tra le pieghe della società italiana. La Costituzione torna così al centro, non come schema astratto, ma come misura concreta dell’ equilibrio dei poteri e della effettività della democrazia. Si apre ora una fase di rinnovata responsabilità, nella quale, come accaduto in precedenza, la magistratura associata non farà mancare il suo decisivo e ponderato contributo, anche per riforme che possano davvero migliorare il sistema giudiziario, ricercando sempre il confronto, leale e costruttivo, con tutti gli operatori del diritto, a cominciare dalla classe forense”.