Settimana della Prevenzione Oncologica, visite gratuite alla Lilt Avellino

L’Associazione Provinciale LILT Avellino APS-ETS è lieta di informare che, in occasione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, in programma dal 21 al 29 marzo 2026, saranno organizzate importanti iniziative di prevenzione sul territorio.
Presso il proprio ambulatorio sito in Via Fosso Santa Lucia 6, Avellino, la LILT Avellino offrirà alla cittadinanza:
•Visite senologiche gratuite;
•Visite oncologiche preventive gratuite.
L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali nella lotta contro i tumori.
Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero: 0825/73550.