Referendum, il pm antimafia Woodcock: inaccettabili le parole contro Policastro

NAPOLI- “Trovo francamente inaccettabili

toni e alcune espressioni di recente utilizzate; come si fa ad utilizzare il termine “disprezzo” riferendosi ad un anziano magistrato come il procuratore generale di Napoli (e non me ne voglia il collega Policastro per l’anziano”) e al discorso inaugurale dell’anno giudiziario, discorso per giunta pronunciato innanzi al collega magistrato Alfredo Mantovano, oggi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il quale, nella medesima occasione, aveva giustamente esortato tutti alla pacatezza e alla moderazione dei toni”. Il sostituto procuratore della Repubblica di Napoli Henry Jhon Woodcock ha commentato così, in un intervento pubblicato sulle colonne dell’edizione di “Repubblica” , l’attacco che il Ministro di Grazia e Giustizia Carlo Nordio ha rivolto al Procuratore Generale di Napoli Aldo Policastro, usando la parola “disprezzo” nei confronti del magistrato; “Ebbene,se non fosse ben noto e direi conclamato l’aplomb e il tratto pacato del nostro ministro della Giustizia, mi verrebbe da pensare che cominci ad esserci un po’ di timore per il risultato del prossimo

referendum”.