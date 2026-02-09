Montella ricorda Giovanni Palatucci: cerimonia il 10 febbraio

Si terrà martedì 10 febbraio 2026 a Montella la cerimonia di commemorazione dedicata a Giovanni Palatucci, figura simbolo di coraggio, umanità e senso dello Stato. L’iniziativa è promossa dall’Istituto Comprensivo “Giovanni Palatucci”, in collaborazione con il Comune di Montella, la Questura di Avellino, l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e il Circolo Culturale Cristiano “Santa Croce”.

Il programma prenderà il via alle ore 9.30 in Piazza Giovanni Palatucci con un omaggio floreale alla memoria di Palatucci, a cura degli studenti. Alle 10.30, presso l’Istituto Comprensivo a lui intitolato, sono previsti i saluti delle autorità e un momento di riflessione sulla sua figura e sul suo esempio morale.

A seguire, alle ore 10.45, si terrà la premiazione del concorso “Giovanni Palatucci”, ideato e finanziato dal Circolo Culturale Cristiano “Santa Croce”, con l’esposizione degli elaborati artistici realizzati dagli alunni dell’istituto.