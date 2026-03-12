Referendum, il penalista Petrillo al confronto della Scuola Politica di Volt Italia

ROMA- Sara’ Luigi Petrillo, già presidente della Camera Penale Irpina e attuale componente del Direttivo a rappresentare le ragioni del Si nel confronto presso Generazione Europa (GenEU), una scuola politica basata su formazione, attivazione civica e impegno europeo che fa riferimento al gruppo Volt Italia. A confrontarsi con Petrillo sarà il consigliere laico del Csm Ernesto Carbone, che esporrà le ragioni del No. L’appuntamento RMQ17- Sinergie Solidali a Roma il prossimo 13 marzo, alle ore 19:30.