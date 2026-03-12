Referendum, al Circolo della Stampa partiti, Cgil e società civile per il No “ai pieni poteri”

AVELLINO- No ai pieni poteri. E’ il titolo dek dibattito sul Referendum del 22 e 23 marzo organizzato questo pomeriggio alle diciotto presso il Circolo della Stampa da Avs (Alleanza Verdi Sinistra) Partito Democratico, Movimento Cinquestelle, Comitato della Societa’ Civile per il No, Cgil, Unione Giovani di Sinistra. I saluti saranno affidati a Roberto Montefusco, Segretario Provinciale di Sinistra Italiana di Avellino e Francesca Fabrizio, referente regionale Unione Giovani di Sinistra. Ci saranno gli interventi di Ludovica Milani, Presidente ELSA Napoli APS; Emanuele De Franco Magistrato – Comitato “Giusto dire No”, Gerardo Capodilupo, Partito Democratico, Giuseppina Volpe, Assemblea`provinciale Sinistra ltaliana Avellino, Italia D’Acierno Segretaria generale Cgil Avellino, Michele Gubitosa, Vice-presidente nazionale Movimento 5 Stelle e Tonino Scala

Segretario regionale Sinistra Italiana Campania..