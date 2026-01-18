Carlo giura da poliziotto e chiede alla sua Roberta di sposarlo: finale romantico della cerimonia

CASTELVETERE SUL CALORE – Lo giuro. Dopo aver gridato solennemente di servire la Nazione indossando l’ uniforme della Polizia, Carlo Sullo, ha deciso di rendere ancora più speciale la giornata in cui insieme ad altri 208 colleghi di corso ha prestato giuramento come nuovi agente della Polizia di Stato. E davanti a centinaia di persone che hanno partecipato alla Cerimonia di Giuramento del 231esimo corso svolto alla Scuola Allievi Agenti di Polizia di Stato di Peschiera del Garda, ha commesso tutto il Palazzetto dello sport di Verona, chiedendo alla sua fidanzata Roberta D’Aliasi di sposarlo. Le immagini rilanciate dal quotidiano “L’Arena” di Verona (a cui si riferisce anche la foto), ritraggono la scena in cui, dopo aver attraversato un arco creato dai colleghi agenti, Roberta si è trovata davanti lui inginocchiato con in mano un mazzo di rose e poi l’anello. Emozionata ed incredula, anche lei ha detto il suo “sì”.