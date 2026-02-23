Provinciali, nessuna lista presentata ieri: oggi alle 12 tutte le squadre in campo

AVELLINO- Scade alle 12 di oggi il termine per la presentazione delle liste alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Il “parlamentino” di Palazzo Caracciolo, che sarà rinnovato senza però elezione del presidente, prevista ad ottobre. In campo ci dovrebbero essere almeno quattro liste. A partire da quella del Partito Democratico, che dovrebbe candidare una parte degli uscenti. Quasi certa una lista unitaria di alcuni gruppi del centrosinistra e quella di Casa Riformista. La novità dovrebbe essere la lista del Centrodestra unito, ma si dovrà attendere alle dodici per avere certezza su tutte le squadre in campo..
