Referendum, gli “Avvocati per il No”: risultato di protezione della Costituzione

AVELLINO- “Siamo estremamente soddisfatti del risultato, che è un risultato di protezione della Costituzione e dei cittadini”. L’avvocato Anna Chiara Casillo portavoce di Avellino per Il Comitato Avvocati per No ha commentato così la vittoria del fronte contrario alla Riforma costituzionale voluta dal governo Meloni. “Questa esperienza ha costituito per l’Avvocatura una meravigliosa occasione per prendere coscienza di una realtà che esprime una visione nuova dell’avvocatura nei rapporti con la magistratura e che certamente sarà molto importante non disperdere e anzi coltivare nel futuro”.