Vittoria del No, Alfredo Cucciniello: “Come Acli e come difensori della Costituzione, stasera siamo felici”

“Il NO ha prevalso nettamente nella consultazione elettorale sulle modifiche costituzionali in materia di giustizia, in un quadro di grande partecipazione al voto. Si tratta di un segnale positivo per una ripresa della partecipazione e di un segnale che testimonia l’attenzione e la mobilitazione dei cittadini su questioni fondamentali, che incidono sul funzionamento della democrazia e l’equilibrio dei poteri” così il Presidente Provinciali delle Acli Avellino Aps, Alfredo Cucciniello.

”La nostra Costituzione – prosegue – va applicata, rispettata e se del caso, così come previsto dai padri costituenti, anche modificata, ma certamente non senza un preventivo confronto parlamentare ed in maniera unilaterale.

Come ACLI abbiamo aderito in tutta Italia, ed anche all’estero, ai Comitati per il NO; lo abbiamo fatto anche ad Avellino, e come da costume consolidato, non abbiamo “imposto” il voto ai nostri iscritti e simpatizzanti. Ci siamo impegnati a partecipare ai numerosi incontri pubblici organizzati in Città e in Provincia, organizzando momenti di approfondimento nel merito.

E stasera siamo felici, perché pensiamo di aver dato un utile contributo e soprattutto per essere dove siamo sempre stati, fin dal 1946, ovvero tra i difensori della democrazia e della Carta costituzionale.”