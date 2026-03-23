Referendum, Iovino (PD): grande prova di responsabilita’ dei cittadini

AVELLINO- “Grande soddisfazione per questo risultato. Un no convinto, un no deciso da parte degli elettori. Gli elettori italiani hanno dato

grande dimostrazione e senso di responsabilità”. Il consigliere provinciale del Partito Democratico Umberto Iovino, che anche a Lauro, dove e’ consigliere comunale, ha raccolto un risultato a favore del No al Referendum, ha commentato così la vittoria del No nelle urne in provincia di Avellino. “I cittadini hanno dimostrato che quando si tratta di decidere con la propria mente sanno scegliere, sanno decidere sanno, soprattutto difendere la democrazia in Costituzione italiana”. Una riforma che non avrebbe cambiato nulla per la macchina della Giustizia: ”

È un no contro una riforma che di fatto nulla cambiava, Anzi portava soltanto una aggravio sui bilanci dello Stato e di conseguenza sui cittadini. La Giustizia italiana va riformata, ma non erano questi modi e non erano questi i termini per poterlo fare. Va’ riformata ma in modo serio e convinto, senza mettere in campo riforme che di fatto nulla cambino ma erano soltanto volte a condizionare in qualche modo un organo terzo, ovvero la magistratura”.