Referendum, dibattito tra gli avvocati a sostegno delle ragioni del Si e del No

AVELLINO- Un dibattito tra le ragioni del Si e quelle del No al Referendum per la conferma della Riforma dell’ordinamento giudiziario e dell’Alta Corte di Giustizia organizzato da “La Comunità per Io sviluppo umano” domani alle ore 16.30

nella Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino con il patrocinio dell’Ente Provincia di Avellino. In nome della Giustizia, questo il tema del dialogo in forma di “debate”: informati e consapevoli al voto del Referendum del 22-23 marzoA sostegno del SI alla Riforma ci saranno gli avvocati Amerigo Festa, Nobile Viviano e Francesco Perone. A sostegno del No alla Riforma Nordio ci saranno gli avvocati

Michela Arricale, Romolo Clemente e Umberto Ferrajolo. A moderare il dibattito sarà la professoressa Tiziana Guidi