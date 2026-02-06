Referendum, continua la mobilitazione per il No : mercoledì incontro a Valle

AVELLINO- ll Comitato del No della Società Civile per il NO – Comitato Irpino incontra la cittadinanza. L’appuntamento e’ previsto per mercoledì 11 Febbraio nella Sala Parrocchiale della parrocchia Santa Maria Assunta in cielo in Valle, Avellino alle ore 16:30. Parteciperanno l’avvocato Ermanno Simeone e il professore Franco Festa. A rilanciare l’iniziativa anche la Cgil, che sulla propria pagina ha anche ribadito le motivazioni per il no al quesito referendario: “Perché votare no? Perché è in atto un attacco alla Costituzione italiana. Non si guardi solo il quesito referendario. Il vero argomento di questo referendum è cominciare così, per poi arrivare a mettere sotto il controllo del governo la magistratura. Questa è la volontà”.

