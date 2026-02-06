Pratola, incidenti nella curva della Stellantis: il sindaco scrive al prefetto

PRATOLA SERRA- L’ultimo incidente, un’auto finita fuori strada, e’ avvenuto nella mattinata di ieri. Ma da tempo lungo la Ss 7 Bis ed in particolare quella che viene definita la curva del depuratore della Stellantis, si registrano sinistri stradali. Motivo per cui, dopo una serie di interlocuzioni con vari enti, il sindaco di Pratola Serra Gerardo Galdo ha deciso di scrivere al prefetto Rossana Riflesso per sollecitare l’istituzione di un tavolo tecnico.

Lo ha scritto lo stesso primo cittadino sulla sua pagina social: “considerata la situazione legata ai numerosi incidenti sulla SS7 bis — in particolare nel tratto noto come curva del depuratore Stellantis — e visto che quotidianamente se ne parla spesso senza una reale conoscenza dei fatti, ritengo doveroso portare a conoscenza quanto è stato fatto a partire dallo scorso ottobre. Abbiamo inizialmente inviato una PEC sia ad ANAS sia all’ASI, ricevendo però un continuo rimpallo di responsabilità. Successivamente, ASI ci ha trasmesso un documento che attesta come quel tratto di strada sia stato ceduto al Demanio”. Dal momento che, sottolinea Galdo: “la situazione è rimasta invariata e nessun ente si è assunto la responsabilità del problema, nel mese di gennaio ho inviato una PEC al Prefetto, chiedendo l’istituzione di un tavolo tecnico per individuare soluzioni concrete a una problematica che rappresenta un serio rischio per la sicurezza”.