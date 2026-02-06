Quindici, videosorveglianza comunale: accesso diretto a Polizia e Carabinieri

QUINDICI- La Commissione Straordinaria guidata dal viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano ha deciso di concedere alle forze dell’ordine un accesso telematico alle immagini acquisite dalle telecamere

comunali puntate sulle aree pubbliche.

Cosi’ le immagini dell’ impianto di videosorveglianza gestito dalla Struttura di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa, sarà a disposizione sia della Stazione dei Carabinieri che del Commissariato di Ps di Lauro. Un’iniziativa per la Commissione Straordinaria adottata al fine di favorire ed estendere il controllo del territorio. Per questo motivo è stato approvata dalla Commissione una Convenzione per regolamentare l’accesso remoto al sistema di videosorveglianza comunale da parte delle suddette

Forze dell’Ordine. Come rilevato dalla stessa terna alla guida dell’ente da marzo 2024 e fino a maggio di quest’anno: le videoriprese sono finalizzate a garantire la sicurezza e prevenzione sul territorio, la tutela del patrimonio dell’Ente, il monitoraggio del traffico ai sensi del codice della strada, o supporto al sistema di protezione civile, organizzazione, produttività e sicurezza lavorativa, o statistiche in forma aggregata, o promozione del turismo. Motivi per cui e’ stato ritenuto opportuno estendere il collegamento al sistema di videosorveglianza comunale alle Forze dell’Ordine competenti per il territorio Carabinieri e Polizia di Stato.