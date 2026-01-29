Aree interne e periferie, Fiordellisi: “No all’abbandono dei territori”

Non un comunicato, ma una presa di posizione contro l’abbandono. Franco Fiordellisi richiama l’attenzione sulla condizione delle aree interne e periferiche della Campania, sottolineando come il confine tra marginalità e isolamento sia sempre più sottile.

“Dalle aree interne alle aree periferiche, e marginali, il passo è breve. Così come detto nella campagna elettorale per le regionali Campania è fondamentale uno sforzo di presidi di legalità e servizi. In questo rientrano anche le azioni di contrasto alla criminalità che, facendo saltare e assaltando i bancomat, ha portato alla chiusura di tanti ATM in AltaIrpinia. Ma adesso si “attaccano” anche nelle aree periferiche della città metropolitana Nola monte paschi di Siena. Servono azioni coordinate e di prevenzione. No le chiusure degli ATM che creano, solo, ulteriori disagi e problemi ai cittadini delle Aree Interne” -Franco Fiordellisi.