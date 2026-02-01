Referendum, Atripalda una delle 129 piazze della mobilitazione dei penalisti per il Si

ATRIPALDA- La Camera Penale Irpina continua la mobilitazione e la campagna per il Si’ al Referendum chiamato ad approvare la riforma Nordio sulla separazione delle carriere e l’Alta Corte Disciplinare. I rappresentanti della Camera Penale Irpina, a partire dal referente del Comitato “Giusto dire Si” dell’Unione Camere Penali Italiane Simone Imparato, hanno spiegato a cittadini le ragioni per sostenere la riforma Nordio in piazza ad Atripalda.