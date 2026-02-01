Montevergine isolata ma la Candelora non si ferma: ecco come si svolgeranno le celebrazioni

La tradizionale celebrazione della Candelora, momento profondamente radicato nella devozione popolare, si svolgerà anche quest’anno nonostante la frana che, il 25 novembre 2025, ha reso impraticabile il percorso di accesso all’Abbazia di Montevergine.

La Santa Messa della Candelora, con la consueta benedizione delle candele, sarà comunque celebrata presso il Santuario, pur in assenza dei pellegrini impossibilitati a raggiungere la struttura. La funzione sarà trasmessa in diretta alle ore 10:00 sulla pagina Facebook dell’Abbazia e sui canali televisivi 17 e 119.

Parallelamente, la Chiesa dell’Annunziata e di San Guglielmo a Mercogliano accoglierà i fedeli con una celebrazione alle ore 11:00, durante la quale si svolgerà ugualmente il rito della benedizione delle candele.

Il parroco Don Vitaliano Della Sala ha confermato le modalità organizzative, sottolineando il valore della ricorrenza che, per la sua portata e partecipazione, apporta “respiro” a tanti esercizi commerciali, oggi penalizzati dalla chiusura della strada provinciale. «Non ho compreso il divieto di non poter celebrare la Candelora in altri posti diversi da Montevergine. Ad ogni modo, sarebbe stato interessante consentire la visione su maxi-schermi» prosegue Don Vitaliano, ribadendo in ogni caso la piena disponibilità ad accogliere quanti vorranno partecipare alle celebrazioni, nel rispetto delle disposizioni di ordine pubblico.

L’ATN (Associazione Transessuale Napoli) ha confermato la propria presenza e il tradizionale momento conviviale successivo alla liturgia, che sarà accompagnato dalla consueta “tombola scostumata” con la partecipazione di Loredana Rossi, Gold Queen e Last Queen.