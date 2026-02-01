Motore in fiamme, paura per trentasette passeggeri di un bus turistico sull’A16

AVELLINO – Paura per i trentasette passeggeri di un bus turistico partito questa mattina da Napoli e diretto a Matera per una gita. Il principio di incendio dopo che il mezzo aveva imboccato l’autostrada A16 e mentre percorreva la tratta tra i caselli di Avellino e Benevento. Prima l’odore acre di un principio di incendio, poi il fumo. L’autista, resosi conto di quanto stava accadendo, ha immediatamente chiesto l’intervento dei soccorsi. Ha anche accostato il mezzo ad una piazzola di sosta è ha fatto scendere tutti i passeggeri. Sul posto la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza il mezzo. Nessun ferito, solo qualche passeggero che ha avvertito un lieve malore per il fumo. I passeggeri, infine, sono stati trasferiti, allo svincolo di Avellino, su un altro bus provenienti da Napoli e hanno potuto proseguire il viaggio.