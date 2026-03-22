Referendum, affluenza sfonda il quaranta per cento in Irpinia

AVELLINO- La percentuale di votanti alle 23 per il Referendum sulla Riforma Costituzionale dell’Ordinamento Giurisdizionale e l’ istituzione dell’Alta Corte di Giustizia in Irpinia sfonda il quaranta per cento. Il dato ufficiale è’ del 40,31 % di elettori che nella prima giornata di voto hanno scelto di partecipare alla consultazione referendaria. Nella città di Avellino invece il dato è più alto. Alle urne si e’ recato infatti il 46,75% degli elettori, nella media nazionale rispetto al dato provinciale. Nel Comune di Cesinali superato il 50%, in altri comuni invece quasi sotto questa soglia. Nelle altre due grandi realtà quella di Ariano Irpino e Montoro, gli elettori sono stati il 39,02 per la Città del Tricolle e il 38,09 nella cittadina dell’Irno.