Avellino, non basta Biasci. Sconfitta a Marassi: 2 a 1 per la Sampdoria

Dopo tre vittorie consecutive si ferma l’Avellino di Ballardini. La formazione biancoverde è uscita sconfitta per 2 a 1 dal Marassi di Genova. I biancoverdi fanno un passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni e vengono puniti dai goal di Brunori e Palma mentre per i lupi tardiva la reazione che si è concretizzata con la rete di Biasci che però ha solo accorciato le distanze e reso il passivo meno amaro.

Una gara che sembrava incanalata sullo 0 a 0 ma che improvvisamente ha visto la formazione allenata da Attilio Lombardo passare in vantaggio a venti minuti dal termine purtroppo sfruttando un errore di Sounas a centrocampo e Brunori con un perfetto diagonale batte Daffara. Dopo pochi minuti solito goal da palla inattiva con Palma che devia la palla in rete. Siamo sul 2 a 0 ma l’Avellino non si arrende e Biasci accorcia le distanze con un belllissimo colpo di tacco che beffa il portiere della Samp. Ma è troppo tardi, all’Avellino non bastano i cinque minuti di recupero ed escono sconfitti da Marassi.

I lupi sono apparsi un po’ stanchi e rinunciatari oggi ma la classifica comunque rimane rassicurante. Ora c’è la sosta delle nazionali poi i lupi faranno visita il giorno di Pasqua al Palermo.