Avellino, non basta Biasci. Sconfitta a Marassi: 2 a 1 per la Sampdoria

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Mario DArgenio
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Dopo tre vittorie consecutive si ferma l’Avellino di Ballardini. La formazione biancoverde è uscita sconfitta per 2 a 1 dal Marassi di Genova. I biancoverdi fanno un passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni e vengono puniti dai goal di Brunori e Palma mentre per i lupi tardiva la reazione che si è concretizzata con la rete di Biasci che però ha solo accorciato le distanze e reso il passivo meno amaro.

Una gara che sembrava incanalata sullo 0 a 0 ma che improvvisamente ha visto la formazione allenata da Attilio Lombardo passare in vantaggio a venti minuti dal termine purtroppo sfruttando un errore di Sounas a centrocampo e Brunori con un perfetto diagonale batte Daffara. Dopo pochi minuti solito goal da palla inattiva con Palma che devia la palla in rete. Siamo sul 2 a 0 ma l’Avellino non si arrende e Biasci accorcia le distanze con un belllissimo colpo di tacco che beffa il portiere della Samp. Ma è troppo tardi, all’Avellino non bastano i cinque minuti di recupero ed escono sconfitti da Marassi.

I lupi sono apparsi un po’ stanchi e rinunciatari oggi ma la classifica comunque rimane rassicurante. Ora c’è la sosta delle nazionali poi i lupi faranno visita il giorno di Pasqua al Palermo.

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Mario DArgenio
☑ Dal 2011 ho iniziato la mia attività di libero professionista operando principalmente nel campo del visualmaking: fotografia e video. Ma già avevo maturato un'esperienza nel settore, avendo lavorato con le emittenti televisive Irpinia TV e Telenostra che mi hanno fatto da apripista in ambito professionale. ☑ Collaboro oggi con le maggiori testate della provincia di Avellino sia per service fotografici che video. Attualmente lavoro con le testate di Ciriaco, IrpiniaNews, Ottopagine e faccio da service esterno all’emittente Canale 58. ☑ La mia attività fotografica si svolge prevalentemente in ambito sportivo, soprattutto con il calcio. Ho anche un'importante expertise nell'ambito della pallavolo dove sono stato fotografo ufficiale della Sidigas Atripalda che ha vinto una coppa Italia di serie A2. ☑ Svolgo anche servizi fotografici e video da cerimonia ed in generale per eventi: principalmente battesimi, comunioni e feste. ☑ Realizzo fotografia pubblicitaria e video pubblicitari. ☑ Possiedo, infine, esperienze anche in ambito nazionale con il varo della MSC divina a Marsiglia (che ha avuto come testimonial Sofia Loren), il premio Malaparte a Capri. ☑ Sono giornalista pubblicista dal febbraio 2015
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