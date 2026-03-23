ASL, ultima tappa di marzo a Frigento con i camper della prevenzione

Dopo Monteforte e Altavilla Irpina terza tappa a Frigento del programma “Salute in

movimento”. Sabato 28 marzo l’ASL Avellino promuove una nuova giornata dedicata agli

screening oncologici e dell’epatite C, in collaborazione con i Comuni irpini.

I cittadini potranno accedere al programma di prevenzione, dalle ore 9.00 alle ore 14.00,

in piazza Umberto I, nell’area antistante la Casa comunale.

Tra gli esami disponibili gratuitamente, su prenotazione al numero 338 7613800:

– lo screening della mammella, con l’esecuzione della mammografia, per le donne

tra i 50 e 69 anni

– lo screening della cervice uterina, con l’esecuzione del Pap test, nella fascia di

età 25-29 anni, e dell’HPV DNA test, nella fascia 30-64 anni

– lo screening del colon retto, con il ritiro del kit per il SOF test, per le donne e gli

uomini tra i 50 e i 69 anni

– lo screening dell’Epatite C, eseguito su sangue capillare mediante pungidito, per i

cittadini nati tra il 1969 e il 1989, compresi gli STP (Stranieri Temporaneamente

Presenti)

Sarà presente, inoltre, un infopoint dell’Asl Avellino sulla donazione degli organi.