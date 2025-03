“Coro razzista dalla tribuna”, “Ragazzino preso a calci in testa in campo”, “Razzismo e insulti negli stadi: per il 60% degli italiani è normale, fa parte del tifo”, “Insulti razzisti a due avversari, 17enne squalificato per 10 giornate”, “Aggressione razzista: giocatore in ospedale dopo gli insulti”, “Donna urla dagli spalti: sei una scimmia!”. Solo alcuni, questi, dei titoli di giornale che spesso, troppo spesso, sono costretti a occuparsi di uno dei problemi più gravi della società contemporanea e – in quanto suo specchio speculare – del mondo dello sport, del calcio in particolare.

E oggi, 21 marzo, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, quest’ultimo si è mobilitato con una campagna di sensibilizzazione che ha visto in prima linea la Lega Serie A e la Lega Nazionale Dilettanti.

Una giornata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per commemorare il Massacro di Sharpeville, del 1960, in Sudafrica, quando – durante una protesta pacifica contro il sistema dell’apartheid – la polizia aprì il fuoco su una folla di manifestanti, uccidendone 69 e ferendone molte altre. Una giornata nata con lo scopo di combattere le discriminazioni razziali in tutte le sue forme (anche quelle istituzionali, che si manifestano attraverso politiche e leggi ingiuste), di promuovere l’uguaglianza, combattendo stereotipi e pregiudizi, e di sostenere i diritti umani: uniformità di trattamento, libertà di espressione, accesso all’istruzione, una vita dignitosa per tutte e tutti.

E lo sport, che è strumento di aggregazione e inclusione sociale, a quest’orizzonte non può sottrarsi: “Ancora oggi, negli stadi, assistiamo a episodi di razzismo di difficile comprensione. – scrive la Lega Nazionale Dilettanti, nella campagna contro il razzismo promossa insieme a Treccani – Ogni giocatore, ogni tifoso, ogni persona merita rispetto. Diciamo basta a ogni forma di discriminazione e costruiamo insieme uno sport più inclusivo e giusto”.

“Il vero sport celebra la diversità, abbatte i pregiudizi e unisce le persone. – proseguono – Il razzismo è incomprensibile. Insultare qualcuno per le sue origini è incomprensibile. Offendere qualcuno per il suo colore della pelle è incomprensibile”.

“Keep Racism Out” – fa eco, invece, la Lega Serie A – “Fuori, perchè combatterlo è una scelta. Fuori, perchè il calcio è di tutti e noi scegliamo di condividerlo. Fuori, perchè l’intolleranza divide e noi scegliamo di essere uniti. Fuori, perchè l’aggressività mette in pericolo e noi scegliamo di proteggere. Fuori, perchè chi tace lascia spazio all’ingiustizia e noi scegliamo di farci sentire”.

Anche l’Avellino Basket non si tira indietro in questa giornata, con l’immagine di un emblematico abbraccio tra due dei suoi giocatori: “Oggi scendiamo in campo per sostenere uno sport che unisce, che accoglie e non fa distinzioni. Stessi sogni, stessa passione, stessi valori. Diamo un assist alla diversità, difendiamo l’inclusione”.

Con la speranza che tutte queste parole si traducano in atti concreti, laddove ce ne sarà bisogno.