Porte blindate: cosa sapere per una protezione ideale degli spazi domestici

La casa non è soltanto un luogo nel quale si trascorrono le ore più rilassate della giornata, ma anche una proprietà acquisita e mantenuta con sacrifici, e che racchiude sogni, fatiche e prospettive. Per queste ragioni occorre sempre prendersene cura nel migliore dei modi, e difenderla efficacemente da tentativi di furto, scasso o sinistri di egual natura, e garantire, allo stesso tempo, una vita ancor più serena a tutto il nucleo familiare. Tra le risorse più efficaci nell’adempimento a questo bisogno vi sono indubbiamente le porte blindate, vere e proprie barriere contro qualsiasi tipologia di danno.

Cosa sono le porte blindate?

Le porte blindate sono una tipologia di porta d’ingresso progettata per resistere a tentativi di effrazione e intrusione, al fine di proteggere le persone che vivono nell’abitazione e i beni contenuti nell’edificio. La struttura interna di queste porte è realizzata in acciaio estremamente resistente, con rinforzi interni pensati per aumentarne la solidità.

Ai lati delle cerniere vengono posti dei rostri che nullificano i tentativi di scasso, mentre per le serrature vengono utilizzati dei complessi meccanismi e appositi cilindri anti-effrazione.

In sostanza, queste risorse si rivelano essere un'arma eccezionale per difendere la propria casa dalle intrusioni.

Le classi di sicurezza

Una delle caratteristiche più famose delle porte blindate è certamente la loro peculiare classificazione, suddivisa in ben 6 categorie che garantiscono una sicurezza crescente in base al valore del numero.

Le porte con grado di sicurezza 1, ad esempio, offrono una buona protezione di base contro danni di natura fisica, come ad esempio calci, pungi e spallate. Questa classe è particolarmente indicata per abitazioni non sottoposte a gravi rischi di intrusione, e si presentano come una soluzione universalmente ottima per chi vive in zone tranquille.

Le classi 2 e 3 invece alzano l’asticella della protezione, rivelandosi efficaci barriere anche contro cacciaviti, piedi di porco, leve e tenaglie. Con il livello 4 si iniziano a toccare delle vette di sicurezza molto elevate, tanto che le porte realizzate con questo grado di sicurezza resistono agevolmente ad oggetti come asce, martelli e seghe.

I livelli 5 e 6, infine, risultano essere consigliabili per la protezione di edifici adibiti a funzioni politiche, commerciali ed economiche, dato che le corrispettive porte riescono a reggere persino le esplosioni.

Come scegliere la porta giusta

Il fattore più importante da considerare nell’ottica di una scelta del genere è il livello di rischio presentato dalla zona in cui si vive.

Se la propria abitazione è situata in una città o in una zona tranquilla, scegliere una porta di classe 1 o 2 potrebbe rivelarsi una scelta ottimale tanto per una questione di sicurezza quanto di prezzo. Per zone rischiose e quindi maggiormente colpite da tentativi di intrusione è invece consigliabile puntare almeno su una porta di grado 3, mentre se si è proprietari di attività commerciali o studi di qualsivoglia genere sarebbe più consono investire su degli elementi di classe 4 o 5.

Il livello 6 è solitamente usato da istituti a livello professionale elevato, come banche, istituti di credito ecc.