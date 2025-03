Accusato di aver maltrattato per anni l’ex moglie: assolto dalle accuse

IRPINIA – “Assolto perchè il fatto non sussiste”. La formula più ampia di assoluzione quella ottenuta da N.A, originario dell’hinterland, finito a processo per maltrattamenti nei confronti della sua ex moglie.

La Procura di Avellino aveva chiesto una condanna a tre anni di reclusione al termine dell’istruttoria dibattimentale celebrata davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Gennaro Lezzi. Istruttoria che, sulla base delle testimonianze e di quanto prodotto dalla difesa dell’imputato, gli avvocati Antonio Romano e Michela Mancusi, ha portato invece all’assoluzione piena per l’imputato. Per gli inquirenti, l’uomo avrebbe per almeno due anni, a partire dal 2021, maltrattato la sua ex moglie, non solo usando epiteti gravi nei suoi confronti, ma anche costringendola a subire una sudditanza economica, negando spesso i soldi per la gestione della quotidiana vita familiare e colpendola in svariate occasioni.

La difesa ha invece dimostrato che le accuse, sempre respinte dal proprio assistito, non erano provate da referti o altro.

Ora bisognerà attendere le motivazioni del giudice monocratico per comprendere quale delle tesi difensive è stata determinante per la decisione di assolvere l’imputato.