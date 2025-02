Chiusura ICAM, il vicesindaco Graziano: “chiederemo chiarimenti sulla scelta e sul futuro e della struttura”

LAURO – “La notizia che sta trapelando in queste ore riguardo alla chiusura dell’ ICAM di Lauro rappresenta un fatto grave, per cui ci opporremo sia come Comune di Lauro che come Provincia di Avellino”. A garantire che sarà sollecitata chiarezza e soprattutto si tenterà di scongiurare una scelta drastica è il vicesindaco di Lauro e consigliere provinciale Pino Graziano: “non si riesce a comprendere come in un modo così drastico si possa dare seguito a tale provvedimento. A circa dieci anni dalla riconversione in ICAM della struttura per cui sono stati sostenuti costi ingenti per gli interventi che la potessero rendere accogliente e fiore all’occhiello dell’intero comparto. Faremo come ente Comune con il sindaco Boglione e come Provincia, come già annunciato dal mio presidente Buonopane, tutto ciò che è necessario, nelle nostre possibilità, per scongiurare questo epilogo. Ci sono bimbi che seguivano il percorso scolastico da noi, come è possibile parlare di trasferirli così da un momento all’altro al Nord? Chiederemo spiegazioni, cosa si vorrà fare della struttura e quale sarà il suo futuro.”