Rapina al Tabacchi di Via Amabile, malvivente bloccato dai Carabinieri

AVELLINO- Una rapina al Tabacchi di Via Amabile. Quella che intorno alle 8:30 di questa mattina è stata compiuta da un soggetto, a quanto pare dalle prime testimonianze armato. Attimi concitati, che sono in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, che alla fine hanno bloccato il rapinatore. Intervenuti per bloccare il malvivente e dare l’allarme anche alcuni ragazzi che si trovavano nel bar di fronte al locale commerciale. In pochi minuti sul posto sono giunti Carabinieri e Polizia, che hanno cercato il sospetto, alla fine bloccato dai militari, che stanno accertando cosa è avvenuto e soprattutto se il sospetto è stato coadiuvato da complici.