La Procura dispone l’esame esterno sul corpo dell’ottantunenne Petroccione

AVELLINO- Sarà un esame esterno sulla salma dell’ottantunenne Raffaele Petroccione il primo accertamento della Procura della Repubblica di Avellino nell’ ambito delle indagini sulla morte dell’ anziano ritrovato lunedì privo di vita nelle campagne di Salza Irpina dopo che per alcuni giorni se ne erano perse le tracce a seguito dell’allontanamento da una Rsa di Parolise. Il magistrato che coordina gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Montella, il sostituto procuratore Luigi Iglio, nella giornata di oggi dovrebbe conferire al medico legale Giovanni Zotti l’ incarico per eseguire l’ accertamento sulle cause del decesso dell’ anziano di Fontanarosa. Una vicenda tutt’ altro che definita, considerato che dopo la fase delle ricerche, che purtroppo non hanno avuto l’ esito da tanti sperato, si è aperta, anche alla luce dell’ esposto che si prepara a formalizzare il legale della famiglia dell’ anziano, l’ avvocato Armando Cogliano, la fase degli accertamenti su eventuali colpe in vigilando da parte della struttura che dal 9 febbraio (pochissimi giorni prima dell’allontanamento, ospitava Petroccione. Proprio il legale della famiglia, l’avvocato Cogliano, non solo ha garantito che i familiari faranno di tutto per evitare che ci possano essere altri casi analoghi, ma ha anche voluto ringraziare la Prefettura, le forze dell’ordine e i volontari che in questi giorni sono stati impegnati nelle ricerche dell’anziano.