Carabinieri e scuola insieme a San Bartolomeo in Galdo per due giorni di “legalità”

I Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo hanno fatto visita al locale Istituto Omnicomprensivo Statale Leonardo Bianchi nell’ambito degli incontri promossi per diffondere la cultura della legalità nelle scuole.

Il Capitano Gaetano Ragano, Comandante della Compagnia, con il Luogotenente Carica Speciale Maurizio Altieri ed il Maresciallo Maggiore Gaetano Pallavanti, Comandante e Vice Comandante della Stazione, sono stati accolti calorosamente dai tanti giovani ed insegnati, guidati dalla responsabile del plesso scolastico, Prof.ssa Pasqualina d’Andrea e hanno focalizzato il dibattito sul diffuso fenomeno delle truffe, portando molti esempi, supportati dalla proiezione di video divulgativi. I numerosi consigli, dispensati allo scopo di prevenire il fenomeno criminale e – soprattutto – d’invogliare il giovane uditorio a supportare le Forze dell’Ordine nel contrastarlo, hanno suscitato grande interesse.

Non sono mancati svariati riferimenti alle più disparate tematiche connesse al concetto di legalità ed è stato mostrato anche un video illustrativo delle molteplici attività svolte dall’Arma dei Carabinieri in Italia ed all’esterno nella sua duplice veste di Forza Armata e Forza di Polizia.

Nei giorni scorsi, sempre a San Bartolomeo in Galdo, si è tenuto un altro analogo ed interessante appuntamento con gli studenti più giovani della scuola secondaria di primo grado, che si sono mostrati altrettanto attratti all’argomento, facendo tante domande.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento favorisce ogni utile momento di contatto con le scuole d’ogni ordine e grado della provincia allo scopo di diffondere quanto più possibile la cultura della legalità nelle nuove generazioni.