Mercogliano, appello a “Chi l’ha Visto?” per ritrovare Gianfranco De Simone

MERCOGLIANO- Un appello lanciato dagli schermi di Raitre, il programma “Chi l’ha visto?” di Federica Sciarelli per ritrovare Gianfranco De Simone, il panettiere di Mercogliano di cui non si hanno notizie da ieri mattina. Gianfranco non aveva mai dato segnali o compiuto atti del genere, come ha spiegato Luca De Angelis della Misericordia del Partenio. Questa è la circostanza che desta maggiore preoccupazione nella comunità, mobilitata per le ricerche dello scomparso. Il sindaco Vittorio D’Alessio ha ricordato che ieri mattina era stato al Circolo che solitamente frequenta e poi si era fatto accompagnare da un amico a Monteforte, da quel momento in poi non ci sono più sue notizie. Gianfranco non ha con sé il telefono cellulare ma solo la carta di identità e soldi in contanti. C’è grande apprensione in tutta la comunità di Mercogliano.