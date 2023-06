Rapina a Grottaminarda, riunito il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Dopo la violenta rapina consumatasi nella tarda serata di ieri a Grottaminarda, si è riunito in giornata il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al tavolo, diretto dal Prefetto di Avellino Paola Spena, hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine del territorio e in collegamento il sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera.

Quest’ultimo, nel ringraziare per la celerità con cui è stato riunito il comitato, ha da un lato evidenziato come il territorio sia da sempre controllato con efficacia e dall’altro manifestato preoccupazione per le violente modalità con cui è stata portata a termine la rapina. A questo proposito si è concordato di implementare i dispositivi di vigilanza sul territorio con l’impegno di squadre per il controllo ai caselli autostradali e lungo le principali arterie con l’ausilio anche di Guardia di Finanza, Polizia Stradale e Municipale.

Le indicazioni del Prefetto dopo la violenta rapina

Parallelamente il primo cittadino è stato invitato a portare a conclusione una progettualità che già è all’attenzione dell’amministrazione per rafforzare la video-sorveglianza del territorio anche con la collaborazione della Provincia, che potrà indicare quelli che sono – sulle arterie stradali – i varchi d’accesso al territorio di Grottaminarda. Territorio, quest’ultimo, particolarmente interessato anche per la realizzazione della Stazione Hirpinia.

Un’altra violenta rapina dopo quella di Atripalda

Un progetto che verrà velocizzato puntando anche sulle azioni di vicinato che potranno contribuire ulteriormente a rafforzare la sicurezza sul territorio non soltanto a Grottaminarda ma anche ad Atripalda, che pure è stata oggetto di recentissimi episodi di violenza. Massimo sforzo, dunque, da parte delle forze dell’ordine e massima presenza sul territorio.