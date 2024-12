Raid nella notte al bar Mivida: ladri via con sigarette e gratta&vinci, indaga la Polizia

AVELLINO- Un raid in pieno centro ad Avellino ai danni di uno dei bar che si trovano lungo Via Dante, la strada che costeggia il Tribunale, il Bar Mivida. Intorno alle tre alcuni malviventi hanno prima effratto la serranda e forzato una delle porte di accesso al locale e successivamente hanno asportato sigarette e gratta&vinci e altri prodotti. Un raid ripreso dalle telecamere di sorveglianza del locale. A quanto pare gli agenti delle Volanti di Via Palatucci avrebbero già individuato uno degli autori e sono sulle tracce degli altri complici. Danni e bottino ingente per il bar che oggi all’apertura con stupore dei clienti era chiuso per provvedere a rimettere a posto i danni provocati dai malviventi.

