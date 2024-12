VIDEO/ 35esima Assemblea Congressuale UPI, Buonopane: “Unire le forze per affrontare le sfide comuni”

Ieri, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, a Roma, si è svolta la 35esima Assemblea Congressuale dell’Unione delle Province Italiane.

Durante l’evento presenti i Presidenti delle Province, i Sindaci e i Consiglieri di tutta Italia e i rappresentanti di Governo e Parlamento.

L’evento si è aperto con una cerimonia solenne alla presenza del Presidente della Repubblica, che ha offerto un importante momento istituzionale per avviare i dibattiti e le discussioni sui temi che riguardano le Province italiane.

Durante la cerimonia, tanti sono stati gli interventi di saluto delle principali autorità locali e nazionali. Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ad aprire le comunicazioni istituzionali, seguito dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, Alessandro Romoli, Presidente di UPI Lazio e la relazione del Presidente UPI uscente Michele de Pascale.

Il congresso, è continuato nel pomeriggio con i lavori congressuali e l’elezione del nuovo Presidente UPI, Pasquale Gandolfi.

E’ stata rilevante la partecipazione del Presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, che ha rappresentato con orgoglio la Campania e l’Irpinia. Buonopane, ha portato in assemblea la voce delle province campane, sottolineando l’importanza di unire le forze per affrontare le sfide comuni, la messa in sicurezza del territorio e le politiche di sviluppo sostenibile. La sua partecipazione all’assemblea ha dimostrato l’impegno della Campania e della sua provincia nel rafforzare la rete delle amministrazioni locali, con l’obiettivo di favorire uno sviluppo equo e solidale su tutto il territorio nazionale.

“L’Irpinia e la Campania avranno un ruolo importante nell’ambito del direttivo, in vista delle sfide del futuro che riguardano le province – afferma Rizieri Buonopane – ovviamente l’obiettivo comune è quello di ritornare al voto nel 2026, scadenza fissata, con un nuovo sistema, dando voce ai cittadini che potranno eleggere il Presidente ed il Consiglio Provinciale” – conclude Buonopane.